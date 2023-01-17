«الأرصاد» لـ قصواء الخلالي: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن أكثر المناطق برودة على مستوى الجمهورية، قائلة إن أكثر المناطق التي تشهد انخفاضا في الحرارة هي منطقة شمال الصعيد، إذ تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشكل كبير، والطقس يكون شديد البرودة في فترات الليل وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 7 و8 درجات.

درجات الحرارة في وسط سيناء

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن درجات الحرارة تصل في وسط سيناء إلى درجة أو درجتين مئوية على ارتفاعات سانت كاترين ما يؤدي لتساقط الثلوج في بعض الأيام.

طقس دافئ

وتابعت: «باقي مناطق الجمهورية تستمتع هذا الأسبوع بطقس دافئ في الأيام المقبلة، وتعود التقلبات الجوية مرة أخرى».

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الغد، قائلة إن الطقس يشهد استقرارا على مدار الأسبوع على الأقل، وتشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات.

وحذرت شاكر من ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، التي قد تكون كثيفة على بعض الطرق خاصة السريعة والزراعية، وبالتالي من المهم القيادة بهدوء في الصباح الباكر.

وأوضحت أن الطقس مستقر تماما على كل أنحاء الجمهورية، فدرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل ما بين 21 إلى 22 درجة، والصغرى تتراوح ما بين 11 إلى 12 درجة، بينما تتراوح العظمى في السواحل الشمالية ما بين 20 إلى 21 درجة، والصغرى ما بين 12 إلى 13 درجة، والعظمى في جنوب الصعيد تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة، والصغرى من 11 إلى 12 درجة.