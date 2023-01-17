الأرصاد: درجات الحرارة بنهاية الأسبوع ستكون 23 على القاهرة الكبرى

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ المنخفض الجوي والكتل الهوائية التي أثرت على البلاد على مدار الأيام الماضية وسببت حالة من عدم الاستقرار مع برودة في الجو، بدأت تتحرك، وبالتالي فقد بدأ اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وهذا الارتفاع مستمر حتى نهاية الأسبوع.

كتل هوائية درجة حرارتها مرتفعة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC» على قناة DMC: "حتى نهاية الأسبوع نتأثر بامتداد لمرتفع جوي على سطح الأرض، ما يجلب كتلا هوائية تكون جنوبية درجات الحرارة فيها مرتفعة قليلا".

تفاصيل الحالة الجوية في جنوب الصعيد

وتابع: "جنوب الصعيد أيضا، يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي المعروف أنه يجلب كتل هوائية ربما أكثر دفئا، كما نتأثر بامتداد لمرتفع جوي في الطبقات العليا للهواء، وهذه الوضعية ستؤدي إلى المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن نصل إلى درجات حرارة بنهاية الأسبوع تقدر بحوالي 4 درجات عن المعدل الطبيعي، وستكون درجات الحرارة في نهاية الأسبوع 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تصل إلى 21 درجة مئوية غدا.