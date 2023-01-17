«الأرصاد»: تحسن الأحوال الجوية بدءا من اليوم مع تكون للشبورة المائية «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تبدأ في التحسن من اليوم بعد موجة من التقلبات التي حدثت الأيام الماضية، وتوالي المنخفضات الجوية التي أثرت بشكل كبير على المناطق الساحلية.

مرتفع جوي بطبقات الجو العليا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه بدءا من اليوم سنتأثر بمرتفع جوي بطبقات الجو العليا، ومرتفع جوي على سطح الأرض يعملا على زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار، بجانب تلاشي فرص سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والمناطق من شمال الوجه البحري سيكون عليها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، وعلى فترات متقطعة من اليوم، بنسبة سقوط لا تتجاوز الـ30%.

الظاهرة الجوية المؤثرة تكون الشبورة المائية

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أنه مع استقرار الأحوال الجوية تتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، خصوصا مع وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، وهي الشبورة المائية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتكون مائية كثيفة، تختلف كثافتها من يوم لآخر، ومحافظة لأخرى، لافتة إلى أنها «تكون اليوم أكثر على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الصعيد، ومتوقع غدا كثافة الشبورة المائية على أغلب محافظات الجمهورية والطرق المؤدية من وإلى محافظات الجمهورية».