«الأرصاد» تعلن انتهاء الاضطرابات الجوية: طقس دافئ نهارا حتى نهاية الأسبوع

أكد خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية كافة، بدءا من السواحل الشمالية وحتى جنوب البلاد، حتى نهاية الأسبوع، لتنتهي بذلك موجة الاضطرابات الجوية التي ضربت البلاد الأيام القليلة الماضية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ ارتفاع درجات الحرارة سيكون خلال فترات النهار فقط، في حين يظل الطقس باردا مع بداية فترات المساء والليل، ويُتوقع وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة الجمعة المقبل 23 درجة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، تراجع فرص سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية كافة، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الطقس الغائم جزئيا أحيانا، مع استمرار ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تكون كثيفة أحيانا.

وحذّرت الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق، بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتاخرة، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء فجاءت كما يلي.

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 20 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 13 - 01

- الطور 21 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 22 - 13

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 17 - 10

- سيوة 17 - 6

- راس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسي علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 7

- أسيوط 18 - 6

- سوهاج 19 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21 - 8

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 - 6

- أبو سمبل 21 - 10