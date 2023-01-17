3 أشقاء بالبحيرة يشتركون في المسابقة العالمية للقرآن.. و«الأوقاف»: أسرة تشرف (فيديو)

«وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، انطلاقا من هذه الآية، حرصت وزارة الأوقاف على تشجيع الأسر على المنافسة فيما بينهم على حفظ القرآن الكريم، وعملت على استحداث فرع جديد للأسر القرآنية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم منذ العام الماضي لإتاحة الفرصة لأفراد الأسرة الواحدة بعدد 3 أفراد على الأقل للاشتراك في تلك المسابقة، بشرط أن يكون جميعهم يحفظون القرآن الكريم، ومن بين تلك الأسر التي اشتركت هذا العام في المسابقة، أسرة حسن محمد الرمادي من البحيرة، التي اشترك 3 من أبنائها في المسابقة.

الأسرة القرآنية

ونشر الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف فيديو للأبناء الثلاثة نور الدين محمد حسن محمد الرمادي، طالب، وزينب محمد حسن محمد الرمادي، طالبة، ونيرة محمد حسن محمد الرمادي، طالبة، وهم يتلون آيات من القرآن الكريم بصوت حسن، معلقا: «أسرة قرآنية تشرف الدنيا تعرف على أبنائها - أختان وأخوهما- انتظروهم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم».

ويشترك هؤلاء الأطفال في الفرع الثاني من المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تدشنها وزارة الأوقاف، وهو الأسرة القرآنية، ويتمثل في حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.