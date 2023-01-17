أحداث الموسم الثاني من مسلسل wednesday.. ظواهر خارقة للطبيعة

حقق مسلسل wednesday نجاحات كبيرة، من خلال حلقات الموسم الثاني منه والذي انطلق خلال الأيام الماضية.

الموسم الثاني من مسلسل Wednesday تصدر التريند في عدد كبير من الدول العربية والعالم بعد بدء عرضه منذ عدة أسابيع.

وترصد بوابة الوطن خلال السطور التالية، عدة معلومات عن المسلسل، وهي:

- تاريخ الإطلاق الأول كان في 23 نوفمبر 2022.

- يحكي المسلسل قصة مليئة بالغموض والتخفي والظواهر الخارقة للطبيعة التي تتعرض لها وينزداي آدمز خلال سنوات دراستها في أكاديمية نيفرمور، حيث تسعى للتعرف على قدراتها السيكولوجية والسيطرة عليها، في ذات الوقت الذي تحاول فيه إيقاف وحش يرتكب سلسلة جرائم قتل روعت البلدة.

مسلسل wednesday من جينا أورتيجا و غويندولين كريستي

- مسلسل wednesday من تأليف وانتاج: ألفرد غوغ ومايلز ميلر.

- بطولة جينا أورتيجا (وينزداي آدمز)، غويندولين كريستي (مدير المدرسة لاريسا ويمز)، جيمي ماك شاين (الشريف جالبين)، بيرسي هاينز وايت (اكزافير ثورب)، هنتر دوهان (تايلر جالبين)، إيما مايرز (إينيد سينكلير)، جوي سانداي (بيانكا باركلاي)

- المسلسل من إنتاج MGM Television.