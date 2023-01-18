«الإحصاء»: 65 ألفا زيادة في عدد السكان خلال 15 يوما فقط

كشفت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول عدد سكان مصر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 إلى 104 ملايين و471 ألفا و864 نسمة مقابل 104 ملايين و406 آلاف و655 نسمة، في الثاني من يناير 2023، بزيادة بلغت حوالي 65 ألفا و209 نسمة في 15 يوما «نصف شهر».

أعداد سكان القاهرة وباقي محافظات الجمهورية

وسجَّلت الساعة السكانية الإحصائية، أعداد سكان القاهرة وباقي محافظات الجمهورية ، والتي تم حصر اعداد السكان فيها بالزيادات خلال الفترة من 2 إلى 17 يناير الجاري على النحو التالي :

- بلغ عدد سكان العاصمة «القاهرة»، إلى 10 ملايين و207 ألفًا و54 نسمة، لتحتل المركز الأول من بين المحافظات في عدد السكان، بينما ارتفع عدد سكان الجيزة إلى 9 ملايين و460 ألفا و867 نسمة، والشرقية 7 ملايين و865 ألفا و117 نسمة

بينما تذيلت القائمة محافظتا شمال وجنوب سيناء وعدد سكانهما على التوالي 450 ألفا و531 نسمة، و114 ألفا و234 نسمة.

«الوطن» في التقرير التالي تستعرض الأعداد الحالية لسكان محافظات الجمهورية كما يلي:

- عدد سكان محافظة القاهرة 10 ملايين و207 ألفا 54 نسمة.

- عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و460 ألفا و892 نسمة.

- عدد سكان محافظة الشرقية 7 ملايين و865 ألفا و779 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و18 ألفا و388 نسمة.

- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و840 ألفا و489 نسمة.

- بلغ سكان محافظة المنيا 6 ملايين و264 ألفا و343 نسمة.

- بلغ سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و106 ألف و744 نسمة.

- بلغ سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و673 ألفا و476 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و415 آلاف و470 نسمة.

- المنوفية 4 ملايين و707 ألفا و809 نسمة.

- بلغ سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و788 ألفا و921 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و59 ألفا و958 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و601 ألفا.

- بلغ سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و569 ألفا و42 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة أسوان مليونا و650 ألفا و98 نسمة.