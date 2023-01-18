أستاذ علم نفس تربوي ليوسف الحسيني: كثافة الفصول ليست سبب الدروس الخصوصية

أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، أن مشكلة الدروس الخصوصية لا تتعلق بوجود كثافات عالية في الفصول، مشيرًا إلى أنها أحد الأسباب المهمة، لافتا إلى أنها تتعلق بثقافة أولياء الأمور ومفهوم كليات القمة.

هناك تفاوت كبير في كفاءة المعلمين في المستوى

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن السبب الذي سيجعل الدروس الخصوصية ستستمر لفترة أطول هي كفاءة المعلم، لافتًا لوجود تفاوت كبير في كفاءة المعلمين في المستوى والقدرة على توصيل المعلومة للطالب.

تقليل الكثافات وبناء الكثير من المدارس لن ينهي الدروس الخصوصية

وأكد أن تقليل الكثافات وبناء الكثير من المدارس لن ينهي الدروس الخصوصية سيبقى هناك سبب رئيسي وجوهري هو التفاوت بين المعلمين في قدرتهم على توصيل المعلومة وقدرة الطالب على توصيل المعلومة.

وأشار إلى أن بعض المعلمين لديهم القدرة على توصيل المعلومات بطريقة مميزة للطالب بشكل مختلف عن باقي الأساتذة، مؤكدًا أن الطالب لا يذهب للدروس الخصوصية للتعلم فقط ولكن يذهب أحيانًا للحصول على الدرجة النهائية في المادة.