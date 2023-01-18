أستاذ علم نفس تربوي ليوسف الحسيني: «مجموعات الدعم» تتيح للطلاب اختيار معلميهم

أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، أن بعض المعلمين لديهم طريقة مميزة لتوصيل المعلومات، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم ستقدم مجموعات الدعم وفقًا لتفضيلات الطلاب، حيث سيختار الطلاب المدرسين الذين سيدرسون لهم في مجموعات الدعم.

عملية انتقاء المعلمين ستكون نابعة من الطلاب

وأوضح حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن عملية انتقاء المعلمين ستكون نابعة من الطلاب، معتبرًا أنها نقطة مهمة وجوهرية، لافتًا إلى أن الطالب سيختار المدرس الذي كان يذهب للحصول عنده على الدروس الخصوصية.

الدروس الخصوصية لا تخضع لرقابة التربية والتعليم

وأشار إلى أن الطالب لن يحضر إلا للمعلم الذي يفضله لافتًا إلى أنه هناك فرق بين الذهاب للمدرس في الدرس الخصوصي وفي مجموعات الدعم، موضحا أن الخطورة في الدروس الخصوصية عدم السيطرة على المحتوى الذي يقدم للطالب في الدروس والأفكار التي قد يعتنقها الطلاب، منتقدًا تقديم بعض المدرسين للمحتوى بطريقة مبتذلة وأن الدروس الخصوصية لا تخضع لرقابة التربية والتعليم.