«الأرصاد»: طقس السويس شبورة صباحا وبارد ليلا اليوم الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس محافظة السويس، اليوم الأربعاء، شهد تكون الشبورة المائية صباحا، وانخفاض الحرارة خلال الليل وانتشار الغيوم بشكل جزئي.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد أن الشبورة المائية، اليوم الأربعاء، تتكون على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس، ويسود طقس بارد صباحا وفي الليل، وتنتشر الغيوم الجزئية.

أحياء السويس تستمر في رفع حالة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

وتواصل محافظة السويس الاستعداد لمجابهة أي آثار للتقلبات الجوية قد تحدث في الطقس برفع درجة الاستعداد منذ ظهور التقلبات الجوية بالمحافظات المختلفة، وسط تشديدات من اللواء عبد لمجيد صقر محافظ السويس، على مختلف الأجهزة بالأحياء وبالجهات المختلفة المعنية بالأمر من صرف صحى وطرق وكهرباء بأن تكون مختلف المعدات التى تستخدم فى رفع المياة جاهزة للتدخل الفوري في أي لحظة وإجراء الصيانات اللازمة لخطوط وكابلات الكهرباء واستمرار تطهير بيارات تصريف الأمطار وخطوط وبيارات الصرف الصحي.

قراءات طقس السويس اليوم الأربعاء

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد ،قراءات طقس محافظة السويس اليوم الأربعاء بأن درجة الحرارة العظمى 29 والصغري 10 درجات مئوية ، فرصة سقوط الأمطار بنسبة 10%، سرعة الرياح 16 / كم الساعة ،ونسبة الرطوبة 56%.

وأوضح بيان الأرصاد أن حالة البحر الأحمر اليوم الأربعاء خفيفة إلى معتدلة وراتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية شرقية.