طقس السويس اليوم.. شبورة كثيفة صباحا وبرودة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا مع انخفاض درجات الحرارة ليلا.

وذكر البيان الصادر عن الأرصاد الجوة، أنّ الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس، تشهد تكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة، وكذلك بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجة البحرى ووسط سيناء ومدن القناة.

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى طقس السويس وتصل الكبرى إلى 20 درجة والصغري 10 درجات مئوية، بينما نسبة الرطوبة 75% وسرعة الرياح 2كم/ساعة.

رفع درجة الاستعداد في المحافظة تحسبا للتقلبات الجوية

من جانبها تستمر الأجهزة التنفيذية للأحياء بمختلف أقسامها في رفع درجة الاستعداد، وقطاع الصرف الصحى فى تطهير بيارات وخطوط الصرف الصحي، وبيارات تصريف الأمطار والتأكيد على جهازية معدات الشفط اللازمة لرفع أى تجمعات مياه قد تحدث نتيجة للتقلبات فى طقس السويس وسقوط أمطار، فيما قامت هندسة الكهرباء فى الأحياء بإجراء صيانة للتوصيلات المختلفة والكابلات وتغيير الولاعات واللمبات التالفة

حالة البحر الأحمر في السويس خفيفة إلى معتدلة

وحول حالة البحر الأحمر اليوم، أشار البيان الصادر عن الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر الأحمر في السويس اليوم خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.