«البريد»: سيكون بإمكان المواطنين شراء الخبز بـ«ميزة» وكل أنواع البطاقات

أكد حاتم الصولي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للبريد، أنه لن تكون هناك بطاقة مخصصة لمنظومة الخبز، لافتًا إلى أن أي عميل بريد يمتلك حساب ولديه بطاقة إلكترونية سواء كانت بطاقة خصم مباشر أو دفع مسبق، قادر على استخدامها للحصول على الخبز.

يمكن شراء الخبز مثل أي عملية مشتريات عادية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يمكن شراء الخبز مثل أي عملية مشتريات عادية، لافتًا إلى أنها ستمكن المواطن من شراء الخبز المدعم بالسعر الذي تعلنه وزارة التموين وذلك لغير حاملي البطاقات التموينية.

يمكن شراء الخبز ببطاقة ميزة وبكل أنواع البطاقات

وأشار إلى أن أي مواطن يستطيع فتح حساب بالهيئة القومية للبريد والحصول على بطاقة خصم مباشر أو بطاقة الدفع المسبق، لافتًا إلى أنه يمكن شراء الخبز ببطاقة ميزة وبكل أنواع البطاقات.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي للفكرة بعد انتهاء الاختبارات التي سيتم إجراؤها للتجربة وبعدها سيتم الإعلان عن موعد التنفيذ والآليات المتاحة، مؤكدًا أنه في غضون أيام سيُعلن الموقف التنفيذي للمشروع بالكامل.