مساعد وزير التموين لـ إيمان الحصري: إتاحة كارت مسبوق الدفع لبيع الخبز عبر البريد الأربعاء المقبل

علق الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على إتاحة كارت مسبوق الدفع لبيع الخبز بسعر التكلفة حتى يشتري المواطن خبز التموين بسعر حر، وفقا لتكلفته الحقيقية التي تتغير شهريا موضحًا: «ستكون هناك تجربة يوم الأربعاء القادم، كارت مسبوق الشحن، حتى يمكن للمواطن أن يشحن الكارت بـ50 جنيه أو 100 جنيه مثلا، ليتحصل على الخبز التمويني بسعر التكلفة».

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC: «لاحظنا خلال الفترة الماضية زيادات سعرية في الخبز الأفرنجي، وبالتالي سنطرح الخبز البلدي من خلال 33 ألف مخبز تمويني تخدم ما يقرب من 72 مليون مستفيد من دعم الخبز، بتكلفة على الدولة تصل إلى 90 مليار جنيه».

وتابع مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنّ هذا الدعم في الدقيق والخبز كان يصل إلى 51 مليار جنيه في عام 2015، وكان هناك شكوى من المواطنين خارج منظومة الدعم لأن الدولة لم تكن تتيح الخبز البلدي التمويني بسعر التكلفة، وبخاصة أن القيمة الغذائية للخبز التمويني عالية جدا، والطعم أفضل، وبالتالي كان هناك نوع من المطالبة بإتاحة هذه السلعة لصالح المواطنين.

وأكد: «سنخوض هذه التجربة يوم الأربعاء القادم، والكروت يمكن الحصول عليها من هيئة البريد، وكل مواطن يمكنه شحن هذا الكارت بالمبلغ الذي يريده، وسنرى ما تسفر عنه هذه التجربة».