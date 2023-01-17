حالة الطقس غدا الأربعاء.. معتدل في القاهرة الكبرى ودافئ بالصعيد

كشف خبراء الأرصاد الجوية، أنّ الطقس غدا الأربعاء سيكون مائلا للدفئ على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتتراوح درجات الحرارة بين 22- 23، نظرا لوجود ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة حتى مطلع الاسبوع المقبل.

حالة الطقس غدا

وذكرت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن ارتفاع الحرارة في حالة الطقس غدا سيكون مؤقتا، نظرا لتعرض البلاد لمرتفع جوي بطبقات الجو العليا، ومرتفع جوي أخر على سطح الأرض، يعملان على ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مع زيادة فترات سطوع الشمس، وستكون محافظات جنوب البلاد الأكثر تأثرا، وتصل درجات الحرارة العظمى خلال الأيام المقبلة بين 26-27 درجة، في حين يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ومنطقة مصر الوسطي.

وتابعت أنّ الشبورة الصباحية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية الى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 18-1-2023 فجاءت كما يلي.

- القاهرة 20 - 11.

- العاصمة الإدارية 19 - 11.

- أكتوبر 20 - 11.

- بنها 20 - 10.

- دمنهور 20 - 10.

- وادي النطرون 20 - 10.

- كفر الشيخ 20 - 11.

- المنصورة 19 - 10.

- الزقازيق 21 - 12.

- شبين الكوم 20 - 11.

- طنطا 19 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 20 - 10.

- السويس 19 - 10.

- شلاتين 25 - 15.

- العريش 19 - 10.

- رفح 19 - 11.

- رأس سدر 20 - 09.

- نخل 16 - 02.

- كاترين 13 - 01.

- الطور 21 - 09.

- طابا 18 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 19 - 12.

- مطروح 18 - 11.

- السلوم 18 - 10.

- سيوة 18 - 6.

- راس غارب 21 - 12.

- الغردقة 22 - 12.

- سفاجا 21 - 13.

- مرسي علم 22 - 13.

- شلاتين 24 - 16.

- حلايب 22 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 22 - 15.

- الفيوم 19 - 08.

- بني سويف 19 - 7.

- المنيا 21 - 7.

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 21 - 8.

- قنا 21 - 9.

- الأقصر 22 - 8.

- أسوان 22 - 10.

- الوادي الجديد 22 - 6.

- أبو سمبل 22 - 10.