درجات الحرارة اليوم الثلاثاء.. طقس بارد نهارا وشبورة على طرق السواحل الشمالية

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الأحوال الجوية تشهد تحسنا ملحوظا بداية من اليوم، حيث تتلاشى فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ الشبورة المائية تعود وتتكون على الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، والقاهرة الكبرى، والطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، كما يسود طقس بارد خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال ساعات المساء المتأخرة والصباح الباكر على أنحاء الجمهورية كافة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء فجاءت كما يلي.

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 20 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 13 - 01

- الطور 21 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 22 - 13

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 17 - 10

- سيوة 17 - 6

- راس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسي علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 7

- أسيوط 18 - 6

- سوهاج 19 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21 - 8

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 - 6

- أبو سمبل 21 - 10