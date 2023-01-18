بدء امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب لشهادة الإعدادية في البحر الأحمر

بدأ 8531 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك في 62 لجنة، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وذكر الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية بمدارس البحر الأحمر انطلقت أمس الثلاثاء، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية، مؤكدا أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات التيرم الأول

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لرصد ومتابعة أي معوقات أو شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية، إضافة إلى غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، مع التنبيه بإخطار غرفة العمليات الرئيسية بأي أحداث تقع داخل لجان الامتحانات.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح «منير»، أن ضوابط الامتحانات تتضمن عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة لمقار اللجان، وحظر استخدام الهاتف بالنسبة للمعلمين داخل اللجان، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، واستخدام الطلاب لأدواتهم الخاصة وعدم تداولها بينهم.