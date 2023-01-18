أستاذ دراسات بيئية: مصر ثاني الدول إنتاجا للطاقة الشمسية في أفريقيا

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن مصر من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في أفريقيا منذ 2010، وثاني أكبر دولة منتجة للطاقة الشمسية في أفريقيا منذ 2020 بقدرة 1680 ميجا وات، ويليها المغرب والجزائر والسنغال، مشيرًا إلى أنها تؤدي جهود كبيرة للغاية في ذلك الإطار؛ إذ أن توصيات مؤتمر cop27 أكدت ضرورة تسريع الجهود للإلغاء التدريجي للطاقة التي تعمل على الفحم، خاصة أن التحول للطاقة الجديدة والمتجددة خلال هذا العقد أصبح حاجة مُلحة.

مصر تقع في قلب الحزام الشمسي العالمي

وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية extra news، أنه يجب على كل دول العالم الاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل انبعاثات الكربون، لافتا إلى أن مصر من أكثر الدول التي تعمل على ذلك وتقع في قلب الحزام الشمسي العالمي بالمنطقة 22 عرض و31 شمال، لذلك فإنها تنشئ المحطات التي تعتمد على الطاقة الجديدة مثل محطة بنبان الضخمة في أسوان.

مصر من أغنى الدول في الطاقة الشمسية

وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى أن مصر من أغنى الدول في الطاقة الشمسية، لذلك عملت على محطة بنبان منذ عام 2014، في إطار استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، مشيرًا إلى أن هذه المحطة الكبيرة بالطاقة الشمسية تعمل بالألواح الكهروضوئية وتساهم اليوم في أكثر من 20% في الطاقة الجديدة والمتجددة التي تستخدمها مصر، أملًا زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة بنسبة 40% خلال الـ10 سنوات المقبلة.