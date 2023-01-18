محاكمة 43 متهما في «خلية العجوزة الإرهابية» بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، محاكمة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة».

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية بدر، وأمانة سر أحمد مصطفى.

توقيع أقصي العقوبة على المتهمين

وخلال نظر إحدى جلسات محاكمة الـ43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة الإرهابية»، طلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين نظرًا لما اقترفوه من تخريب في البلاد، حسب مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.

الانضمام لجماعة إرهابية

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، المتهمين بعد انتهاء التحقيق معهم إلى محكمة الجنايات المختصة ونسبت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وقيادتها مع علمهم بأغراضها الإرهابية وتأسيسها على خلاف أحكام القوانين والدستور.