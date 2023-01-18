جروبات الغش تزعم تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

زعمت صفحات وجروبات الغش عبر تطبيق «تليجرام»، تداول امتحان مادة اللغة العربية الشهادة الإعدادية 2023، الذي يؤديه الطلاب باللجان الامتحان، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

وتفاعل رواد موقع التواصل على جروبات الغش، مطالبين بسرعة رفع إجابة امتحان العربي المزعوم تداوله على صفحات الغش.

التعليم تتحقق من الأسئلة المتداولة للشهادة الإعدادية

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّ غرف العمليات بالمديريات رصدت الأسئلة المتداولة عبر صفحات الغش بعد بدء الامتحان، للتحقق من أنّها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب.

التوصل إلى بيانات مصور الأسئلة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التحقق من الأسئلة، سيتم التوصل إلى بيانات الطلاب على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية، موضحا أنّه جرى وضع علامة مائية باسم لتحديد المسؤول عن نشر الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر، أنّه لا تهاون مع الغشاشين وسيتم تطبيق عقوبات على كل من حاول تصوير ونشر ورق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لقانون مكافحة الغش.