بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة غدا

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، غدا، ومن المقرر أن يتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مدرسة العباسية الإعدادية بنات بشارع سليم عبده بالعباسية للتأكد من توافر سبل الراحة للتلاميذ خلال أداء الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 التى تنطلق غدا الأربعاء حيث يعقد يوم الأربعاء الموافق 18 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء وامتحان التربية الدينية، ويوم السبت الموافق 21 يناير الجاري يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الأحد 22 يناير امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، وفى يوم الاثنين 23 يناير المقبل، وامتحان اللغة الأجنبية، أما يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير امتحان الهندسة، وأخيرا يوم الأربعاء الموافق 25 يناير امتحان مادة العلوم.

تعليمات وزارة التعليم

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تجرى ورقيًا في لجان مع اتباع كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بكل تعليمات وزارة التعليم وما يصدر عن محافظة القاهرة وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون أي مشكلات.

من ناحية أخرى، أجرى أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، جولة لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول «نصف العام» للعام الدراسي لطلاب الصف الثاني الثانوي العام بمدرسة إسماعيل القباني الثانوية بنين التابعة لإدارة الوايلي التعليمية في يومهم الثاني لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، واطمأن موسى من الطلاب على مستوى الامتحان، مؤكدا أن جميع الطلاب أكدوا على سهولة ويسر الامتحانات وتمكينهم جميعا من الدخول على المنصة.

نصائح للطلاب بعدم التسرع في الامتحان

ونصح مدير المديرية، الطلاب بالتريث في أداء الامتحان وعدم التسرع في الإجابات والتأكد من التسجيل قبل الخروج، مشيرا إلى أن مسؤولي التطوير التكنولوجي بمثابة خلية نحل تعمل بكل لجان المدارس الثانوية بالقاهرة لتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب خلال دخولهم على المنصة أو في حالة أي مشكلة بسيطة.