حالة الطقس اليوم.. معتدل في القاهرة ودافئ على جنوب البلاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم على جميع مدن الجمهورية، والأكثر تأثرا ستكون محافظات جنوب الصعيد وجنوب البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 22 حتى 24 درجة، وتنخفض بنحو 13 درجة في ساعة المساء، حيث تسجل بين 8 لـ9 درجات على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها عن حالة الطقس اليوم، أنّ البلاد تتأثر منذ أمس بمنخفض جوي قادم على سطح الأرض، يعمل على وجود ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بدءا من شمال البلاد وحتى جنوب البلاد، والارتفاع مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا، وطقس دافئ على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، ويسود طقس بارد مع بداية ساعات المساء.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي.

- القاهرة 21 - 11

- العاصمة الإدارية 20 - 11

- أكتوبر 20 - 11

- بنها 21 - 10

- دمنهور 20 - 10

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 20 - 11

- المنصورة 20 - 10

- الزقازيق 21 - 12

- شبين الكوم 21 - 11

- طنطا 20 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 22 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 24 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10