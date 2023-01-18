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خبير في جراحة العمود الفقري بالمركز الطبي العالمي

كتب:

محمد مجدي
10:25 ص | الأربعاء 18 يناير 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الهندي الدكتور ماهيشا كانسيلا، خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقري بالمناظير الجراحية، دون فتح جراحي ودون تخدير، وإجراء حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار، دون شق جراحي ودون تخدير ودون غرز، وحقن الفقرات بالأسمنت الطبي في حالات الكسور والأورام، وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقري وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، وذلك في الفترة من (20 - 25 / 1 / 2023).

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومي الإثنين والأربعاء من الساعة (3: 5) مساءاً.

- للتواصل: رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكتروني الرسمي www.imc.org.eg

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.