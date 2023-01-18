خبير في الأشعة التداخلية بالمركز الطبي العالمي

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الدكتور رينيه شابوه خبير الأشعة التداخلية، وخبير حالات نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين، والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة، والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقري، وذلك في الفترة من 3 إلى 5 فبراير.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى 2 مساء.

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