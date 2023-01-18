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خبير في الأشعة التداخلية بالمركز الطبي العالمي

كتب:

محمد مجدي
10:29 ص | الأربعاء 18 يناير 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الدكتور رينيه شابوه خبير الأشعة التداخلية، وخبير حالات نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين، والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة، والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقري، وذلك في الفترة من 3 إلى 5 فبراير.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى 2 مساء.

- للتواصل: رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكتروني الرسمي www.imc.org.eg

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.