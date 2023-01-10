«ابدأ»: التمكين الاقتصادي وتطوير الصناعة يبدأ من هنا

انطلقت مبادرة «ابدأ» بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، لربط مبادرة «حياة كريمة» بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال «الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة» فى 29 أكتوبر 2022، عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات الوطنية، للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، ومن هنا جاءت الأهداف الثلاثة الأساسية للمبادرة، وهى: توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، عبر 3 محاور رئيسية، هى: محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

المبادرة تستهدف توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتشييد المصانع الجديدة

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن مبادرة «ابدأ» تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تعد مبادرة «ابدأ» ذراعاً اقتصادية لمبادرة «حياة كريمة»، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

وقالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن «ابدأ» تعد ضمان استدامة لمبادرة «حياة كريمة»، من أجل تدوير عجلة المبادرة وعدم العودة إلى القرى مرة أخرى، مستهدفة التمكين الاقتصادى للمواطن، لتكمل ما بدأته «حياة كريمة» فى جميع المحاور من بنية تحتية، مرافق أساسية، صحة، تعليم، بناء إنسان، ثقافة، توعية، لتأمين دخل يضمن حياة كريمة لأفراد الأسرة، مشيرة إلى أن فكرة «ابدأ» تعتمد على دراسة جميع الفرص الاستثمارية لجميع مراكز الجمهورية، من أجل توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة: نسهم بـ80% من استثماراتنا لنستطيع توظيف جميع جهودنا لخدمة قرى المبادرة

وأضافت رئيس مجلس أمناء «حياة كريمة» أن مبادرة «ابدأ» قائمة بذاتها، وأطلقها الرئيس فى 29 أكتوبر فى الملتقى والمعرض الدولى لاتحاد الصناعات، خلال جلسة للشباب والشركاء القائمين على المبادرة، الذين عملوا على مدار عام فى صمت شديد بالتعاون مع متطوعى «حياة كريمة» من أجل دراسة الفرص الاستثمارية ودراسة الموارد الطبيعية لكل مركز وقرية مستهدفة، واستهداف الأماكن المناسبة لها، وتضمن توفير فرص عمل فى قرى «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن مؤسسة حياة كريمة تمثل 80% من شركة ابدأ، حتى تستطيع توظيف جميع جهودها لخدمة قرى «حياة كريمة»، وتعمل على تدريب عدد كبير من العمالة المصرية بالتعاون مع شركة ابدأ ووزارة الإنتاج الحربى، ورئاسة مجلس الوزراء، على عدد من الحرف، وإعادة توظيفهم فى مشروعات «حياة كريمة»، بالتعاون مع مجلس الوزراء، وتتم بالتعاون مع 44 شراكة دولية وإقليمية