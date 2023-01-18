«الغرف التجارية»: الإفراجات الجمركية تهبط بأسعار الدقيق

قال مصطفى علي، عضو الجمعية العمومية لشعبة المخابز بالغرف التجارية، إنّ أسعار الدقيق ستشهد استقرارا ملحوظا في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تعاقدت الدولة على مزيد من الشحنات مؤخرا، فضلا عن الإفراجات الجمركية عن السلع الاستراتيجية في الموانئ، ما ساعد على هبوط سعر الطن 1000 جنيه، واستقرار السعر.

الإفراج عن الشحنات يدفع الأسعار للتراجع

وقال تجار وأعضاء في الغرف التجارية، لـ«الوطن»، إنّهم يترقبون قرار الإفراج عن المزيد من الشحنات، وسط آمال في تراجع الأسعار بشكل كبير، بعد تعاقد الدولة على المزيد من الحبوب الفترة الأخيرة.

ويصل سعر طن الدقيق العادي لنحو 16700 جنيه، وسجل الدقيق بروتين 14400 جنيه، ويتوقع التجار تراجع الأسعار، خاصة أنّ الإفراجات الجمركية عن السلع المنتظرة في منتصف الشهر الحالي ستساعد على تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.

أسعار الدقيق

وقال إيهاب عمارة، رئيس إدارة التسويق بإحدى الشركات، لـ«الوطن»، إنّ أسعار كيلو جرام الدقيق الفاخر يتراوح بين 24 حتى 26 جنيه، والسائب بين 22 حتى 24 جنيها، بينما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية لأصحاب بطاقات التموين، سعر كيلو جرام الدقيق بـ11 جنيها.