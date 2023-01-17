استقرار أسعار الجبن في الأسواق.. الكيلو يبدأ من 65 جنيها والعروض كلمة السر

تشهد أسعار الجبن، حاليا في الأسواق استقرارا، نتيجة لوفرة المنتجات بأنواعها التي تناسب مختلف الطبقات المجتمعية، كما يتنافس أصحاب المحال التجارية، في عمل عروض مميزة تجذب المواطنين وتساعدهم على الشراء بسهولة، وربما يكون مؤشرا لتراجع الأسعار الفترة المقبلة بحسب ما يعتقده كبار التجار.

وتتراوح أسعار الجبن، بين 70 حتى 93.95 جنيه، للجبنة الثلاجة ملح خفيف، كما يتراوح سعر كيلو الرومي بين 120 لـ175.80 جنيه، وجبن شيدر من 188.95 حتى 369.95 جنيه والجبنة المثلثات تترواح بين 50 لـ110 جنيهات حسب الحجم.

وتواصلت «الوطن» مع عدد من تجار الجبن، لرصد العروض والأسعار والمبيعات، حيث أكدوا على استقرار الأسعار، مع توقعات بتراجعها خلال الفترة المقبلة، وسط تنافس لتقديم أكبر العروض للمواطنين لزيادة المبيعات.

وذكر الجاسر محمد الجاسر، أحد التجار الكبار، أنه يقدم عرض نصفين وربعين من أنواع أكياس الجبن سواء الموتزاريلا أو الشيدر مع هدية سواء نصف كجم سمبوسة أو ورق عنب أو كيس جبنة زيادة بسعر 125 جنيها، وهو ما يجعل نسبة المبيعات عليها كبيرة وانتهاء السلع سريعا لديه، مؤكدا أن العروض كلمة السر في الاستقرار.

فيما يعرض فاروق محمد، مدير تسويق بإحدى شركات الألبان 8/1 بسطرمة وربع رومي قديمة وربع جبنة براميلي وربع جبنة أقراص فلاحي و8/1 مش فلاحي و 8/1 مورتة بلدي بـ100 جنيه، موضحا أن المواطن يفضل شراء كمية من أنواع الجبن المختلفة بأسعار مناسبة له، وهو ما يحاول توفيره لهم من خلال تقديم وزن أقل وعدد كبير من الجبن وسعر جيد.

عروض كبيرة على أسعار الجبن

وتتيح عدد من المتاجر الغذائية الشهيرة عروض كبيرة على أسعار الجبن، مع رصد المتوسط منها، بحسب حديث أحد كبار الموزعين، مؤكدا أنهم يقدمون كيلو من جبن ثلاجة ملح خفيف 70 جنيها بدلا من 85 جنيها وكيلو جبن فيتا 65 بدلا من 80 جنيها، وكيلو جبن براميلي بالفلفل 65 بدلا من 80 جنيها، وكيلو مش هالبينو 39 بدلا من 50 جنيها، وكيلو كيري مطبوخ 65 بدلا من 80 جنيها.

بينما يقدم متجر آخر جبنة رومي بطارخ 175.80 بدلا من 189.95 جنيه، وجبنة موتزاريلا مبشورة 95.95 بدلا من 109.95، وكيلو جبنة قريش 69.95، وكيلو جبن رومي بطارخ بالفلفل 175.80 بدلا من 189.95 جنيه، وكيلو جبنة ثلاجة ملح خفيف تتراوح بين 93.95 و89.95 جنيه، وكيلو جبنة براميلي 112.95 جنيه، وكيلو جبن شيدر من 188.95 حتى 369.95 جنيه، والجبنة المثلثات تترواح بين 50 لـ110 جنيهات حسب الحجم، وكيلو من جبنة اسطمبولي 69.95، والجبنة فيتا علب وزن الكيلو تكون بـ48.95.

مبيعات الجبن شهدت انتعاش هذه الفترة

من جانبه، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن مبيعات الجبن شهدت انتعاشا هذه الفترة خاصة بعد انتهاء صيام الأقباط، وزيادة الاستهلاك عليها.