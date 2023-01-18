طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، من الأمور التي تشغل بال الملايين من ذوي الهمم الراغبين، في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي البطاقات التي تصدر من مكاتب التأهيل الاجتماعي بعد الانتهاء من جميع الفحوصات الطبية.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وعن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـا.

- يدخل المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة لذلك ثم يضغط على بحث.

- من خلال الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي، يتم تحديد موقف بطاقة الخدمات الخاصة بالشخص كما يتم توضيح إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم أنه جرت الموافقة على صدور البطاقة.

إعفاء ذوى الإعاقات الشديدة من الكشف الطبي

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعيـ أن هناك فئات من ذوي همم معفاة من الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أن أصحاب الإعاقات الشديدة عليهم، تقديم تقرير طبي يكون ورقي معتمد من أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التعليمية أو المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة أوالمستشفيات التابعة للجمعية الأهلية.