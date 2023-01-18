«الكهرباء»: حسم شكاوى المواطنين بنسبة 100%

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرصه الدائم مع كافة العاملين بالوزارة على سرعة الاستجابة لأي شكاوى ترد من المواطنين سواء عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو عبر رقم الطوارئ 121 أو موقع الوزارة ، لافتاً إلى أنّ الوزارة تعد من الوزارات الخدمية الحريصة على التعامل الإيجابي والفعال مع شكاوى المواطنين، والعمل على إزالة أسبابها في أسرع وقت ممكن.

سرعة الرد على الشكاوى المقدمة من المواطنين

وأشار وزير الكهرباء في تصريحات صحفية، إلى حرص الوزارة الدائم على تحقيق معدلات انجاز مرتفعة في هذا الصدد، إذ بلغ مؤشر إنجاز الشكاوى الخاص بالوزارة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء منذ بدايتها وحتى الآن 100%، مما يعكس اهتمام الوزارة بسرعة الرد على الشكاوى المقدمة من المواطنين، ومضاعفة الجهود المبذولة لتلافي أسبابها، والاستفادة من التغذية العكسية لها في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يؤدي إلى رفع معدلات رضاء المواطنين على الخدمات التي تقدمها الوزارة.

تسجيل شكوي المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وقال الوزير إنّه يمكن للمواطنين تسجيل شكواهم عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال أحد قنوات التواصل التالية:

- الاتصال بمركز تلقى المكالمات على الرقم المختصر 16528.

​- الموقع الإلكتروني بالرابط www.shakwa.eg.

- تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول.

- QR Code الموضح.

المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة

وأضاف وزير الكهرباء إلى حرصه الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة، للتحقق بنفسه من حسم شكاوى المواطنين بشكل فوري، كما أنه تلقى شخصيا من خلال هاتفه الشخصي أكثر من 2300 شكوى تم العمل على إزالة أسبابها وتحقيق مطالب المواطنين بها.

115 ألف شكوى تم توجيهها لجهات الاختصاص التابعة للوزارة

وأكد على الاهتمام البالغ على حسم شكاوى المواطنين من خلال وجود منظومة متكاملة بالوزارة، لمتابعة الشكاوى الواردة عبر القنوات المختلفة، لافتا إلى أنّ فريق العمل المخصص للرد على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، يتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين، إذ تلقي أكثر من 115 ألف شكوى تم توجيهها لجهات الاختصاص التابعة لوزارة الكهرباء، الواقع في نطاق اختصاصها موضوع الشكوى ودراستها وإدراج الرد بشأنها بعد التحقق من حسم الشكوى وجودة الرد ومطابقته للقوانين والقواعد واللوائح الموضوعة.