تعيينات وزارة الكهرباء.. التخصصات المطلوبة لشغل وظائف الدرجة الثانية

تبدأ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تلقي اليوم وحتى 2 من ديسمبر المقبل، طلبات المتقدمين المستوفين للشروط لشغل وظائف الدرجة الثانية من تخصصات «الهندسة والعلوم»، وفقا لإعلان المسابقة رقم لسنة 2022.

الأعداد والتخصصات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثانية هندسة وعلوم

وحددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في بيان، التخصصات والأعداد المطلوبة لشغل الوظائف من خريجي الهندسة «الدرجة الثانية»، وفقا لإعلان المسابقة رقم لسنة 2022 كالاتي

- رئيس قسم اللحام.

- 30 مشغل التربية ثان.

- 5 مهندسين عمليات تشغيل للأنظمة المساعد ثان.

- 7 رؤساء وردية تشغيل الأنظمة المساعدة.

- 5 مهندسين الإشراف الفني للأنظمة المساعدة ثان.

- 7 مهندسين شئون فنية ثان.

- 6 مهندسين بدء التشغيل لأنظمة التهوية والتكييف ثان.

- 4 مهندسين صيانة وإصلاح آلات الرفع ثان.

- 9 مهندسين التشغيل لأنظمة التهوية التكيف ثان.

- رئيس قسم صيانة وإصلاح آلات الرفع.

- 6 مهندسين الأنظمة المساعدة ثان.

-6 مهندسين وقاية كهربائية وتحكم ثان.

- 8 مهندسي تشغيل أجهزة القياس والتحكم ثان.

- 10 مهندسين تشغيل معدات كهربائية ثان.

- 3 مهندس تخطيط هندسة كهربائية ثان.

- 2 مهندس تخطيط لأجهزة القياس والتحكم ثان.

- 19 مهندس تشغيل المفاعل ثان.

- 20 مهندس للعمل رئيس وردية تشغيل المفاعل.

- 7 مدرب الصيانة والإصلاح ثان.

- 19 مهندس تشغيل المفاعل ثان.

- 4 مهندس بدء تشغيل المفاعل ثان.

- 4 مهندس الموثوقية والأمان النووي ثان.

- 9 مهندس مشغل أنظمة مبنى المفاعل ثان.

- 5 مهندس للعمل كموجه تدريب ثان.

- 3 مهندس تدريب ثان.

- 3 مهندس صيانة وإصلاح.

- 4 مهندسين تخصص حاسبات أو اتصالات أو الكترونيات أو ما يعادله.

- 3 مهندسين للعمل تجهيزات الطوارئ ثان.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثانية الهندسية

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في إعلانها الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظائف الدرجة الثانية الهندسية كالتالي:

- القيد بنقابة المهندسين

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بعمل الوظيفة.

- قضاء مدة بينية لا تقل عن 6 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالنظام الإداري للدولة، أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة.

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

الشروط الواجب توافرها في وظائف العلوم الدرجة الثانية

وكشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التخصصات والأعداد المطلوبة لشغل الوظائف من خريجي العلوم الدرجة الثانية وفقا لإعلان المسابقة رقم لسنة 2022 كالآتي:.

- 2 موجه تدريب ثان يكون حاصل على بكالوريوس علوم تخصص رياضيات أو فيزياء أو ما يعادله.

يشترط لجميع وظائف الدرجة الثانية لوظائف العلوم توافر الشروط التالية:

- القيد بالنقابة.

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة.

-إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.