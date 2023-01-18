الحالة المرورية اليوم.. كثافات بسيطة أعلي كوبري أكتوبر ومتحركة في مدينة نصر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، الحالة المرورية اليوم الأربعاء، إذ شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة للسيارات القادمة من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكنها غير مؤثرة.

كثافات المتحركة في عباس العقاد والطيران

كما شهد الطرق المتجهة من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر كثافات مرورية متحركة، وهي نفسها الكثافات المتحركة في شارعي عباس العقاد والطيران حتى الوصول إلى الطريق الدائري، أما نفق الأزهر، فإنه يشهد تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم وميدان الأوبرا والعكس، كما أن هناك بعض الكثافات المتحركة على المسطح الأرضي في شارع رمسيس وغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر حتى شارع أحمد سعيد.

كثافات أعلى الدائري المرج المتجه إلى نفق السلام

واستعرض البرنامج وجود كثافات أعلى الدائري في منطقة المرج للمتجه إلى نفق السلام في الاتجاه الزراعي ومنه للأقاليم، إلى جانب كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.