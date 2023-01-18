من الكوميديا إلى الرعب.. 5 أفلام جديدة في دور السينما المصرية اليوم

تستقبل دور العرض السينمائي، اليوم، مجموعة من الأفلام المصرية والأمريكية التي تعرض للمرة الأولى، يعود الفنان رامز جلال إلى السينما بفيلم جديد «أخي فوق الشجرة» للمخرج محمود كريم، والذي يشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد وحمدي المرغني.

وتدور أحداث فيلم أخي فوق الشجرة في إطار كوميدي، حول الشاب الإنطوائي «علاء» الذي يبوح له والده قبل وفاته أن له شقيق تؤام يدعى «بهاء» يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما يعود إلى مصر تنقلب حياة «علاء» المنظمة رأسا على عقب بسبب تصرفات شقيقه الفوضوية، لتتوالى بعد ذلك الأحداث الكوميدية، وهو من تأليف لؤي السيد في التعاون السينمائي السابع مع رامز جلال منذ فيلم «غش زوجية» في عام 2012.

البرومو الدعائي لـ «أخي فوق الشجرة»

وتتسع قائمة الأفلام الجديدة في السينمات المصرية، لتشمل فيلم Babylon تأليف وإخراج دامين شازيل، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود: براد بيت، ومارجوت روبي، وتوبي ماجواير، ولوكاس هاس، وأوليفيا وايلد وكاثرين ووترستون، ويجمع الفيلم الدراما التاريخية مع الكوميديا، إذ تعود أحداثه إلى هوليوود في العشرينات لحظة تحول السينما الصامتة إلى الناطقة.

فيلم الرعب «The Offering» يحصل على تصنيف «+16»

ومن الأعمال المعروضة حديثا، فيلمي الأكشن «Black Warrant» بطولة كام جيجنديت، والذي تدور أحداثه حول عميل يحاول التصدي لجماعة إرهابية تسعى لإحداث كارثة خطيرة في العالم، يالإضافة إلى فيلم «Assassin Club» بطولة هنري جولدينج، وتدور الأحداث حول القاتل المأجور «مورجان» الذي يكلف بقتل 7 أشخاص، ولكنه يكتشف أنهم أيضا قتلة مكلفين بقتله.

ويعرض فيلم الرعب «The Offering» للمخرج البريطاني أوليفر بارك هو، وحصل الفيلم على تصنيف عمري «+16»، وتدور الأحداث حول عائلة تكافح من تجاوز خسارة كبيرة تعرضت لها، تجد نفسها تحت رحمة شيطان قديم يحاول تدميرهم داخليا.