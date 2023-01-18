عرض فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال.. اليوم

تستقبل دور العرض والسينمات المختلفة، مساء اليوم الموافق 18 يناير، فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، بعد فترة طويلة من الترتيبات والتحضيرات، حيث يعد فيلما كوميديا.

رامز جلال يروّج لفيلم «أخي فوق الشجرة»

وروّج الفنان رامز جلال لفيلم «أخي فوق الشجرة»، وهو أحدث أعماله، ونشر البوستر الدعائي عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، وعلق رامز جلال على الصورة، قائلا: «بسم الله توكلنا على الله، 18 يناير فيلم أخي فوق الشجرة بجميع دور العرض، والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».

رامز جلال يظهر بشخصيتين بفيلم «أخي فوق الشجرة»

ويجسد الفنان رامز جلال ، في فيلم «أخي فوق الشجرة»، بشخصيتين، إحداهما شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

ويعتبر فيلم «أخي فوق الشجرة» عودة للفنان رامز جلال بعد فيلمه الأخير «أحمد نوتردام» عام 2021، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم .

أبطال فيلم «أخي فوق الشجرة» لرامز جلال

فيلم «أخي فوق الشجرة» من بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.