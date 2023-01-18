تراجع في سعر الأرز الشعير اليوم.. «رفيع الحبة» بـ10 آلاف و150 جنيها

كشف الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن سعر الأرز الشعير اليوم، قد شهدت تراجعا للأرز رفيع الحبة بلغ 50 جنيهاً لكل طن مباع، وذلك عبر عمليات تداوله داخل الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في محافظات مصر اليوم الأربعاء.

سعر الأرز الشعير اليوم

وأضاف «إسماعيل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير اليوم، قد تشهد تراجعا للبعض من أصنافه بما يعود بالنفع في مصلحة قطاع المستهلكين في محافظات الجمهورية، حيث سجل سعر الطن الأرز الشعير كالتالي:

استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 10 آلاف و800 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بلغ 10 آلاف و150 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 50 جنيهاً لكل طن مباع.

سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء

وأوضح أيضاً أن سعر الأرز الشعير اليوم، يشهد توافره بكميات كبيرة خلال المعروض للبيع، موضحاً أن المنزرع من محصول الأرز خلال عام 2022 المنقضي بلغ مليون و200 ألف فدان على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن محافظتي كفر الشيخ، والدقهلية تنتجان من محصول الأرز الشعير نحو 75% بالتساوي من المنزرع من الأرز الشعير على مستوى محافظات مصر.