تراجع سعر الأرز اليوم بالمحافظات.. طن رفيع الحبة بـ10 آلاف و200 جنيه

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، إن سعر الأرز اليوم بالمحافظات سجل تراجعا لبعض الأصناف، وذلك عبر عمليات البيع والشراء داخل الأسواق الحرة والمتاجر في المحافظات.

سعر الأرز اليوم بالمحافظات

وذكر مدير المركز لـ«الوطن»، أن سعر الأرز اليوم بالمحافظات شهد تراجعا، مما يعود بالنفع على المستهلكين في محافظات الجمهورية، موضحا أن الأسعار سجلت الآتي:

- طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ10 آلاف و800 جنيه، بتراجع 50 جنيهاً.

- طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ10 آلاف و200 جنيه، بتراجع 100جنيه.

- طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة بـ14 ألفا و400 جنيه.

- طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» بـ12 ألفا و100جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر لعريض الحبة بـ15 ألفا و150جنيهاً.

تراجع سعر الأرز بالمحافظات

وأشار «الرفاعي» إلى أن انخفاض سعر الأرز اليوم بالمحافظات يعود على المواطنين بالنفع خلال قيامهم بعمليات الشراء، لافتاً إلى أن الأرز الأبيض سواء رفيع الحبة أو عريض الحبة متوفر داخل الأسواق الحرة والمتاجر بكميات جيدة.