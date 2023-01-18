«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: معتدل على شمال البلاد دافئ جنوبا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، موضحة أنّه معتدل الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة حتى محافظات شمال الصعيد، مائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، نظرا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتعرضنا لكتل هوائية قادمة من الصحراء الشرقية وصحراء الجزيرة العربية، تعمل على ارتفاع الحرارة.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس غدا الخميس، أنّه مع بداية فترات المساء وغياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة وشديدة البرودة أحيانا على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل الدرجة الصغري بين 9 لـ10 درجات على المدن الصحراوية والجديدة، ومحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فهي كما يلي.

- القاهرة 21 - 11

- العاصمة الإدارية 20 - 11

- أكتوبر 20 - 11

- بنها 21 - 10

- دمنهور 20 - 10

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 20 - 11

- المنصورة 20 - 10

- الزقازيق 21 - 12

- شبين الكوم 21 - 11

- طنطا 20 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 22 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 24 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10