كاتب: معرض الكتاب من أجمل «خروجات» المصريين.. وطقس مهم في حياتهم

قال الكاتب الصحفي محمد توفيق، إنّه من عشاق معرض الكتاب، خاصة أنه يعد من أجمل «خروجات» الشعب المصري، إذ يتسم بأنه واحد من أكثر المعارض على مستوى العالم التي يزورها الجمهور، بصرف النظر عن الشراء.

معرض الكتاب يزروه 5 ملايين شخص كل عام

وأضاف «توفيق» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «زيارة معرض الكتاب طقس مهم في حياة المصريين، حيث يزوره 5 ملايين شخص كل عام، وهو رقم أكبر من تعداد دول كثيرة على مستوى العالم».

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن معرض الكتاب تاريخي، عمره 54 سنة، وبالتالي فإن له زخما كبيرا، وشارك فيه أكبر كتاب في تاريخ الوطن العربي بالإضافة إلى كبار الفنانين والمثقفين: «المعرض خروجة عظيمة، وفي وقت من الأوقات كان الجمهور يزور المعرض من أجل حضور الندوات، نتذكر ندوة الأبنودي ومحمود درويش، كان يذهب الجمهور في الساعة التاسعة صباحا لحضور الندوة التي ستبدأ في الساعة السادسة مساءً، كان الأمر يشبه حضور مباراة كرة قدم في الاستاد».

الفرجة على الكتب شيء مهم جدا

وأكد محمد توفيق: «الفرجة على الكتب شيء مهم جدا، العقاد قال إن هذا الأمر ومعرفة عناوين الكتب نوع من الثقافة، هذا الأمر يلعب دورا كبيرا في ضبط الشخصية وتجعل الإنسان لديه وعي مبكر وبالتالي يحب الكتب، وبخاصة أن المعرض أصبح شكله أفضل في منطقة التجمع».