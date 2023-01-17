هيئة الكتاب: اختيار «جاهين» شخصية معرض الكتاب دلالة على أهمية اللغة العامية

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تنطلق يوم 25 من الشهر الجاري سيتم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وسوف يتاح للجمهور بدءا من يوم 26 يناير حتى 6 فبراير، وهذه الدورة تمثل استمرار لـ54 عاما من عمر معرض القاهرة الدولي للكتاب، وريادة مصرية ثقافية وإقليمية، فعندما نتحدث عن معرض القاهرة الدولي للكتاب فإننا نتحدث عن واحدة من أكبر المعارض الدولية وهو الأكبر على المستوى الاقليمي.

المعرض جماهيريا يصنف واحد من أكبر معارض العالم

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، على شاشة «dmc» أن المعرض جماهيريا يصنف واحد من أكبر معارض العالم، وفي ظل جائحة كورونا لم يتوقف معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ إذ أنه حريص على تقديم كل ما هو جديد كل عام، سواء على مستوى الاصدارات التي تعتبر مادة أساسية للمعرض، أو على مستوى الفاعليات الثقافية التي تقدم كل جديد من أفكار ورؤى ومناقشات ثقافية ثرية، وهذا العام ضيف هذه الدورة المملكة الأردنية الهاشمية، وسيكون لديها برنامج ثقافي متميز، بالإضافة لعدد من دور النشر الأردنية المتواجدة وجناح مخصص لضيف الشرف.

شخصية المعرض هذا العام هو الشاعر صلاح جاهين

وكشف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن شخصية المعرض هذا العام هو الشاعر صلاح جاهين، فبالإضافة لكونه شاعرا متميزا وفنانا شاملا ومبدعا، ولكن اختياره ليكون شخصية المعرض له دلالة حقيقية وهي الالتفات لأهمية اللغة العامية المصرية، بوصفها واحدة من أوعية لحفظ الهوية، وهي منبثقة عن اللغة العربية الفصحى، منوها إلى أن شعار المعرض هذا العام هو: «على اسم مصر.. معا نقرأ ونفكر ونبدع»، والعالم مع مصر يفكر ويبدع بمعرض الكتاب، الذي سيكون هناك الكثير من العبارات التي ترسخ الهوية المصرية والحضارة المصرية التي أثرت الحضارة الإسلامية.