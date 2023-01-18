«سياحة النواب» تطالب الحكومة بتشجيع تصوير الأفلام للنهوض بالقطاع

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنَّ منطقة الأهرامات منطقة أثرية متفردة، ولها مكانتها التاريخية كوجهة للمعارض الثقافية والفنية والمسابقات الرياضية وعروض الأزياء.

لجنة السياحة بمجلس النواب

وأوضحت رئيس لجنة السياحة أنَّ دور وزارة السياحة يأتي في الحفاظ على سمعة المقصد السياحي، والحفاظ على القيمة الأثرية والتاريخية للآثار المصرية، وعدم إهدار مكتسبات الفترة الماضية والتي شهدت استعادة القطاع لقدر كبير من عافيته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مساء أمس الثلاثاء، ناقشت خلاله طلبي إحاطة بشأن موافقة الوزارة على تأجير سفح الهرم والمنطقة المحيطة لإقامة أفراح واحتفالات.

طريق الكباش

كما ناقشت لجنة السياحة طلب إحاطة آخر متعلق بخطة الوزارة للاستفادة من طريق الكباش، ومن إقامة بيوت الأزياء فاعليات عالمية، للترويج والتسويق السياحي للأقصر.

حضر الاجتماع، مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأيتن فؤاد مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، وممثلين عن محافظة الجيزة ووزارة التنمية المحلية.

وبعد نقاشات موسعة أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالاتي:-

- تخصيص مناطق محددة على منطقة الأهرامات لإقامة الفعاليات، حفاظًا على القيمة الأثرية والتاريخية للمنطقة.

- قيام وزارة السياحة بالرقابة والإشراف على المحتوى المقدم خلال الاحتفالات بكافة المناطق حفاظاً على سمعة مصر السياحية.

- مراجعة الأسعار المحددة من المجلس الأعلى للآثار مقابل إقامة الحفلات بالمناطق الأثرية وعدم مساواة المصريين بالأجانب.

- وضع خطة عاجلة لاستغلال الدعاية التي واكبت افتتاح طريق الكباش، وخطط تسويقية لاجتذاب السائحين ذو الانفاق المرتفع.

- توجيه شركات السياحة على وجود برامج للربط بين أنواع السياحة المختلفة وربطهما بالأحداث والفعاليات.

- عمل حملات ترويجية ومعارض دولية لجميع المقاصد السياحية، وعمل تحديث شامل للخدمات المقدمة للسائحين.

- إنشاء مراكز معلومات سياحية بها متخصصون لديهم خرائط وبيانات لكيفية تحرك السائح وطرق الوصول والإمكانيات الفندقية والخدمات بكل منطقة.

- تشجيع تصوير الأفلام والمسلسلات بالأماكن السياحية، لما يمثله من دعاية وترويج جيد لمنتجنا السياحي.