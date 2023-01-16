معرض أهلا رمضان 2023 في فيصل.. الأرز بـ14 جنيها والمكرونة بـ5

افتتحت محافظة الجيزة معرض «أهلا رمضان» 2023 في فيصل، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، في عدة منافذ.

معرض اهلا رمضان 2023 في فيصل

وقدمت منافذ الزراعة بمعرض اهلا رمضان 2023 بفيصل منتجات بأسعار مخفضة وتشمل بيع الأرز واللحوم والدواجن، إضافة إلى العروض المقدمة بالمعرض ومنها كرتونة سلع غذائية تتضمن أهم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة

خصومات تتخطى الـ30%

وأعلنت اتحاد الغرف التجارية أن معرض «أهلا رمضان» 2023 بفيصل تضمن توفير جميع السلع الأساسية بخصومات تتخطى الـ30%، بالإضافة إلى الخصومات الممنوحة من المنتجين، موضحا أنه جرى توفير السلع مباشرة من المنتج إلى منفذ البيع.

أسعار السلع في المعرض

وكشفت الغرف التجارية نماذج لأسعار عدد من السلع الأساسية بمعارض «أهلا رمضان» 2023 بفيصل، وهي كالتالي:

- الأرز المُعبأ سيبدأ سعره من 14 جنيهًا ويصل إلى 18 جنيهًا حسب نسبة الكسر للكيلو.

- السكر بدءا من 14 جنيهًا حتى 16 جنيهًا للكيلو.

- المكرونة بدءا من 5 جنيهات لوزن 400 جرام.

- الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن 500 جرام.

- العدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن 500 جرام.

- سعر بيع الزيت من 29 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا حسب النوع والحجم.

- اللحم البرازيلي المجمد بـ79 جنيها.

- اللحم السوداني المُبرد بـ 115 جنيها، واللحوم البلدي بدءا من 140 جنيها.

وأكدت الغرفة التجارية أن السلع المطروحة بالمعرض تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة، وهي متاحة للمواطنين فقط، ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية.