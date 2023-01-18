رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط سائق سيارة نقل تسبب في مصرع شخص في مدينة نصر

كتب:

محمد بركات
12:20 م | الأربعاء 18 يناير 2023
أرشيفية

أرشيفية

تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

العثور على جثة 

بالانتقال والفحص تبين وجود جثمان لشخص متوفى مجهول الهوية، مُلقى بنهر الطريق محل البلاغ وبه إصابات عبارة عن سحجات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

تولى وزارة الداخلية عام 2011.. أبرز المعلومات عن الراحل منصور العيسوي

قناة الحياة تستعرض جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا تموينية

وزارة الداخلية: تنفيذ 384 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

إنجازات وزارة الداخلية في 2022.. أبرزها «رد الجميل» لكبار السن ورعاية أبناء الشهداء
بقلم محمد بركات