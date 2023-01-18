ضبط سائق سيارة نقل تسبب في مصرع شخص في مدينة نصر

تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

العثور على جثة

بالانتقال والفحص تبين وجود جثمان لشخص متوفى مجهول الهوية، مُلقى بنهر الطريق محل البلاغ وبه إصابات عبارة عن سحجات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.