ضبط صاحب ورشة سرق إطارات سيارة في دمياط

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة إطاري سيارة «جنط» من سيارته أثناء توقفها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (صاحب ورشة دهان سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيء النية، مقيم بمحافظة الدقهلية، وأمكن ضبطه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.