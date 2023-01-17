ضبط «عصابة سرقة متعلقات المارة» بأسلوب «المغافلة» في مصر الجديدة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة سرقة عقب قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى بإفتعال حديث معه وإيهامه بأنه على معرفة به منذ فترة طويلة حال تواجده بدائرة القسم.

التحريات

وأثناء الحديث معه قام بمغافلته وسرقة مبلغ مالى بأسلوب "المغافلة" وعقب إنصرافه إكتشف سرقة المبلغ المالى، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة. وبحوزته (مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمولة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخر- مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") تم ضبطه.

وبحوزته (مبلغ مالى) من متحصلات واقعة السرقة، وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وأن المضبوطات حيازتهما متحصلات عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.