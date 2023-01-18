ضبط 6 أشخاص أضرموا النيران داخل مؤسسة رعاية اجتماعية في عين شمس

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق داخل مؤسسة للرعاية الإجتماعية كائنة بدائرة القسم.

قوات الإدارة العامة للحماية المدنية

وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وحدوث تلفيات بعدد من محتوياته "دون حدوث إصابات أو وفيات".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه حال علم بعض قاطنى الدار بصدور قرار بإخلائها ، قام بعضهم بإضرام الحريق إعتراضاً منهم على تنفيذ القرار، بإستكمال الفحص أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص جميعهم من قاطنى الدار، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه إعتراضاً منهم على تنفيذ قرار نقلهم.

ويُشار إلى أن المتهمين قد إنتهت مدة إقامتهم بالدار وأن إقامتهم به "دون وجه حق" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.