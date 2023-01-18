تشريح جثة شاب للاشتباه في وفاته جنائيا بمدينة نصر

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب عثر عليها في ظروف غامضة داخل منزله بمدينة نصر إلى مشرحة زينهم، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما قررت النيابة العامة أخذ عينة من جثة المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي، لتحليلها لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحد بالتسبب في وفاته من عدمه

بداية البلاغ

تلقي مامور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من مفتش الصحه بدائرة قسم الشرطة، يفيد بالاشتباة في وفاة شاب جنائيا، وبالانتقال تبين العثور على حثة شاب يدعى «أشرف. م. ح» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وخلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

معاينة الشقة

وبالمعاينة تبين عدم وجود كسر في منافذ الشقة، أو بعثرة في محتوياتها، وجرى العثور على المتعلقات الشخصية للشاب المتوفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.