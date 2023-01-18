مركز الوافدين بالأزهر يكرم أوائل مسابقة «مئذنة الشعر العربي».. غدا

ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، احتفالية لتكريم الأوائل من الفائزين في مسابقة «مئذنة الشعر العربي» في موسمها الثالث 2022، غدا الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار الإمام الأكبر لشؤون الوافدين، ولفيف من قيادات وعلماء وطلاب وطالبات الأزهر الشريف.

توزيع جوائز الأوائل في مسابقة «مئذنة الشعر العربي»

ووفق بيان صاد=ر عن جامعة الأزهر، فإن الاحتفالية ستتضمن كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمات للدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشؤون الوافدين، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس لجنة التحكيم، والدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالإضافة لعددا من الفقرات التي تتضمن تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الفائزين لبعض قصائدهم، وسيتم توزيع الجوائز على الأوائل وتكريم المحكمين والمدقق اللغوي للديوان.