2200 كشف و614 تحليلا في ثالث أيام عمل قافلة الأزهر الطبية بسوهاج

كثفت قافلة الأزهر الطبية في محافظة سوهاج نشاطها في اليوم الثالث، وقد توجهت القافلة إلى الوحدة الصحية بقرية «شطورة» بمركز طهطا لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بالمركز، حيث شهدت القافلة إقبالًا كبيرًا نظرا لما تقدمه من خدمات طبية مجانية وما تابعه الأهالي من أعمال للقافلة في اليومين الماضيين بقرية «بلصفورة».

جهود القافلة الطبية

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، بأنَّ القافلة استطاعت في يومها الثالث إجراء 2200 كشف، و614 تحليلًا واختبارًا، و19 «إيكو» بعيادة القلب، و29 سونار، و74 عملية جراحية في مجالات جراحة الأطفال والجراحة العامة والأورام والأنف والأذن والأسنان، وشهدت عيادة الرمد الإقبال الأكبر بـ 325 كشفًا، وعيادة العظام 320 كشفًا، وعيادة الأنف والأذن 243 كشفًا، وعبادة الأطفال 177 كشفًا، وعيادة الجلدية 165 كشفًا.

وأكد المشرف العام على القوافل بالأزهر أنَّ هذا الإقبال الكبير على القافلة يعكس أهمية هذه القوافل للحفاظ على صحة المواطنين ومدى قدرتها على الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية ، وأن القافلة مستمرة في أداء عملها، وأعضاء القافلة حريصون على أداء هذا الواجب المجتمعي الإنساني على الوجه الأكمل انطلاقًا من رسالة الأزهر ودوره في خدمة المجتمع.

30 قافلة طبية أزهرية

وقال الدكتور عبد الكافي شرف الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، وقد شارك في نحو 30 قافلة طبية أزهرية، إن هناك علاقة وترابطًا صار بين أطباء قوافل الأزهر وبين المواطنين، وهناك متابعة مستمرة للحالات التي تحتاج للمتابعة من خلال الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي للتيسير على الناس وخدمتهم، وتتنوع الحالات بين ما يحتاج إلى العلاج الدوائي فيصرف لهم مجانا، وحالات تحتاج تدخل جراحي داخل القافلة أو من خلال مستشفيات المحافظات، وهناك حالات يتم تحويلها إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة نظرًا للإمكانات المتاحة.

وتنظم إدارة القوافل الطبية بمشيخة الأزهر هذه القافلة إلى سوهاج بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب بجامعة الأزهر يبلغ عددهم (22) طبيبًا في 14 تخصصًا: (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير)، إضافة إلى معمل للتحاليل الطبية.