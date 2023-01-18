خبير سياحي: 14 ألف سائح وصلوا إلى مرسى علم والغردقة أمس

قال محمد كارم، خبير سياحي، إنّ مصر تمتلك جميع مقومات السياحة ومنها «العلاجية»، الموجودة في «حلوان، وسفاجا، والفيوم، وجنوب سيناء، وسيوة، والعين السخنة» وغيرهم، حيث تضمّ 398 عين كبريتية، فضلا عن كل مقومات السياحة العلاجية التي تجذب السياح من كل دول العالم، موضحا أنّ 14 ألف سائح وصلوا إلى منطقتي مرسى علم والغردقة أمس.

جبل الدكرور بسيوة يتميز بالرمال الساخنة

وأضاف «كارم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنّ جبل الدكرور في سيوة يتميز بالرمال الساخنة، وهي ليست موجودة في أي منطقة بالعالم سوى مصر، بينما أكبر مرض للصدفية يتم علاجه في سفاجا، وغيرها، ما يساعد بشكل كبير على الترويج للسياحة الاستشفائية، لافتًا إلى أنّ العين السخنة من أهم نقاط السياحة العلاجية في مصر، حيث تضم جبل عتاقة جنوب خليج السويس، وكهف الملح، وغيرهما، إضافة إلى ضمها وجود أنواع مختلفة من العلاجات للعديد من الأمراض كالنقرس والروماتويد.

إدارج أماكن سياحة على الخريطة العالمية في الفترة الماضية

وأشار الخبير السياحي، إلى أنّ الفترة الماضية شهدت بدء التسويق لمصر عالميًا، إلى جانب إدراجها ضمن أهم الأماكن السياحية على الخريطة التنافسية العالمية، موضحا أنّه جرى الاعتماد على السياحة الشتوية في الأقصر وأسوان ومرسى علم، وجرى إدارج أماكن سياحة على الخريطة العالمية مؤخرا، ما ساهم في عودة القطاع السياحي بشكل كبير، بالتزامن مع صعوبة الأجواء في أوروبا مؤخرا.