ضبط 4 أشخاص اقتحموا شقة شخص وتعدوا عليه بالضرب لسرقته في مصر الجديدة

تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بقيام مجهولين بالتعدي على والد زوجته، داخل مسكنه مُحدثان إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

وبالانتقال وسؤال المصاب، قرر بأنه حال تواجده بمحل سكنه بمفرده وقيامه بفتح باب الشقة استجابة لطرق أحد الأشخاص تفاجأ بتعدي مجهولين عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» كانت بحوزة أحدهما محدثان ما به من إصابات والاستيلاء منه على هاتف محمول ولاذا بالفرار.

التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين وشخصين، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستولى عليه - عدد 2 سلاح أبيض المستخدمان في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقرت إحدى السيدات بأنه نظراً لسابقة عمل والدتها لدى المجنى عليه اختمرت في ذهنها فكرة سرقة محتويات الشقة سكنه وفى سبيل ذلك اتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها وقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف المحمول واتهمهم بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.