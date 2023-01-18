ضبط 1316 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1316 قضية تموينية متنوعة.

5.585 طن أرز أبيض عيني

وجرى ضبط 3 قضايا حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 5.585 طن أرز أبيض عيني 27 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 32.735 طن أرز أبيض عيني قضية حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت 11.350 طن أرز شعير عيني، و49 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 200.676 طن أرز شعير مستندي، وضبط 13 قضية غش أعلاف غير صالحة للاستخدام مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 41.720 طن أعلاف حيوانية عيني، و8٬300 طن أسمدة زراعية عيني، وضبط 7 قضايا غش أعلاف، وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 111 طن أعلاف حيوانية عيني، و225 طن أسمدة زراعية عيني.

كما جرى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة البحيرة، وبحوزته كمية قدرها 20 طن أرز أبيض دون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة القليوبية لتصرفه في 28٬800 طن دقيق بلدى مدعم ببيعها في السوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.