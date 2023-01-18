ضبط مهتز نفسيا في قنا لدخوله أحد البنوك وطلبه مبلغا ماليا

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد البنوك بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا، من ضبط أحد الأشخاص مهتز نفسيا، مقيم بدائرة المركز.

مهتز نفسى طلب مبلغا ماليا من مسؤولي البنك

ويرجع السبب وراء ذلك إلى توجهه لمسؤولي البنك، وطلب مبلغ مالى منهم، وجرى اصطحابه خارج البنك، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح أبيض «مطواة».

وباستدعاء والده وسؤاله قرر أن نجله يعانى من مرض نفسي، ويتلقى العلاج، وقدم تقارير طبية تفيد ذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.